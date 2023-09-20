В Киеве семейная ссора между сыном и отцом закончилась поножовщиной

В Деснянском районе Киева семейный конфликт едва не кончился убийством. Отец во время ссоры ударил сына ножом в грудь.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение о том, что в квартире на улице Червоной Калины 38-летний мужчина получил ножевое ранение в грудь. Полицейские выяснили, что между проживавшим вместе сыном и отцом постоянно возникали ссоры.

"Во время очередного конфликта мужчина, 1954 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения взял нож и ударил сына в грудь. Врачи госпитализировали киевлянина с проникающим ранением в медицинское учреждение. Полицейские задержали правонарушителя на месте происшествия и изъяли вероятное орудие совершения преступления – нож", – уточнили в пресс-службе.

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По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Напомним, в Подольском районе Киева задержали киевлянина, который из-за ревности напал на жену. Мужчина во время конфликта услышал от женщины о молодом поклоннике, после чего ударил ее ножом в живот.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева задержана женщина, которая может быть причастна к убийству. Предварительно, во время празднования дня рождения между именинником и гостьей возник спор, в результате которого подозреваемый схватил нож и ударил мужчину в шею.

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