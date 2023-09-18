В Киеве на Оболони женщина во время празднования зарезала именинника. Фото и подробности

В Оболонском районе Киева задержали женщину, которая может быть причастна к убийству. Предварительно Во время празднования дня рождения между именинником и гостьей возник спор, в результате которого подозреваемая схватила нож, ударила мужчину в шею.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнице грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от врачей о том, что на Оболонской площади во время реанимационных мероприятий скончался гражданин с ножевым ранением.

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"Полицейские опросили свидетелей и выяснили, что мужчина, празднуя свой день рождения вблизи дома, начал конфликтовать с приглашенной гостей. Во время выяснения отношений женщина достала нож и ударила пострадавшего в шею, после чего сбежала", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские оперативно нашли и задержали злоумышленницей – ею оказалась ранее не судимая 56-летняя местная жительница. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство, а задержанной сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Подольском районе Киева задержали киевлянина, который из-за ревности напал на жену. Мужчина во время конфликта услышал от женщины о молодом поклоннике, после чего ударил ее ножом в живот.

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