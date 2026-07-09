В Киеве семейная ссора из-за недоразумения закончилась жестоким убийством. Подробности дела

В Киеве задержали женщину, которая, по данным следствия, причастна к убийству. Во время ссоры преступница нанесла своему мужу смертельное ранение, ударив его ножом в шею.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от медиков о том, что в квартире на улице Симиренко был обнаружен мужчина без признаков жизни.

Следователи установили, что накануне 38-летний киевлянин вместе со своей 27-летней женой употребляли дома спиртные напитки. Во время застолья между супругами возник словесный конфликт из-за семейных разногласий, который перерос в потасовку.

"В ходе ссоры женщина толкнула мужа, отчего он упал на пол. После чего она взяла кухонный нож и ударила им мужа в шею. От полученного ранения пострадавший скончался на месте", – добавили в пресс-службе.

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Злоумышленницу задержали и сообщили ей о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева задержали пятерых мужчин, причастных к жестокому убийству. В Оболонском районе злоумышленники привязали прохожего к дереву, долго избивали его, а после того, как он скончался, пытались уничтожить доказательства своей причастности к преступлению.

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