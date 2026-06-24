Привязали к дереву и избивали палкой: в Киеве задержали подозреваемых в жестоком убийстве прохожего

Правоохранители Киева задержали пятерых мужчин, причастных к жестокому убийству. В Оболонском районе злоумышленники привязали прохожего к дереву, долго избивали его, а после того, как он скончался, пытались уничтожить доказательства своей причастности к преступлению.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит пожизненное заключение.

Что известно

По словам правоохранителей, они получили сообщение о том, что в Оболонском районе на берегу реки по улице 6-я линия Садовая лежит мужчина без признаков жизни. На месте происшествия следователи обнаружили тело 58-летнего мужчины с тяжелыми травмами.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что с мужчиной расправилась компания из пяти мужчин. Молодые люди отдыхали возле кафе, принадлежащего одному из злоумышленников. Вскоре между одним из них и прохожим мужчиной возник словесный конфликт.

"Нападавшие начали избивать 58-летнего мужчину руками, ногами и деревянной палкой. Затем они силой оттащили потерпевшего за здание кафе, привязали веревкой к дереву и продолжили избиение. Несмотря на многочисленные просьбы потерпевшего прекратить издевательства, нападавшие не реагировали", — сообщили в пресс-службе.

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Через некоторое время мужчине удалось освободиться и добежать до берега реки, однако злоумышленники догнали его, повалили на землю и снова жестоко избили. От полученных травм головы и грудной клетки пострадавший скончался на месте.

Оперативники установили, что к преступлению причастны пять мужчин в возрасте от 18 до 34 лет. Один из них скрывался в Одесской области, однако его разыскали и задержали. Кроме того, установлено, что злоумышленники пытались уничтожить карты памяти с камер видеонаблюдения, установленных в кафе, чтобы скрыть следы преступления.

Все причастные к преступлению были задержаны, им было предъявлено подозрение в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц. В настоящее время все фигуранты находятся под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, причастен к жестокому убийству. Злоумышленник из-за ревности нанес сокирой более 10 смертельных ранений сожительнице.

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