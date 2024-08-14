Кокаин под видом стирального порошка: правоохранители Киевщины разоблачили двух контрабандистов наркотиков. Фото

Правоохранители Киевщины разоблачили двух граждан, которые, по информации следствия, занимались контрабандой наркотиков. Они перевозили из Нидерландов кокаин под видом стирального порошка.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"По данным следствия, подозреваемый приобрел у неустановленного в Нидерландах килограмм кокаина. Для его перевозки через таможенную границу Украины он привлек знакомую. За денежное вознаграждение она уехала за границу и забрала "товар" у продавца. Чтобы скрыть особо опасное наркотическое средство от таможенного контроля, его поместили в картонную коробку из-под стирального порошка", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в прокуратуре, злоумышленники были задержаны во время передачи посылки заказчику в городе Одесса. Им сообщили о подозрении по факту контрабанды наркотиков. В суд направлены ходатайства об избрании им мер.

По информации НПУ, стоимость наркотика по ценам "черного" рынка составляет свыше 2,3 млн гривен.

Напомним, в Киевской области правоохранители разоблачили злоумышленников, которые, по информации следствия, занимались контрабандой каннабиса под видом чая. У них изъяли "товар" более чем на 3,4 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, киевские таможенники предотвратили ввоз в Украину партии наркотиков из Таиланда. Каннабис и гашиш весом почти 11 кг, в частности, обнаружила служебная собака в почтовых отправлениях.

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