Кокаин под видом стирального порошка: правоохранители Киевщины разоблачили двух контрабандистов наркотиков. Фото
Правоохранители Киевщины разоблачили двух граждан, которые, по информации следствия, занимались контрабандой наркотиков. Они перевозили из Нидерландов кокаин под видом стирального порошка.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
"По данным следствия, подозреваемый приобрел у неустановленного в Нидерландах килограмм кокаина. Для его перевозки через таможенную границу Украины он привлек знакомую. За денежное вознаграждение она уехала за границу и забрала "товар" у продавца. Чтобы скрыть особо опасное наркотическое средство от таможенного контроля, его поместили в картонную коробку из-под стирального порошка", – рассказали в пресс-службе.
Как отметили в прокуратуре, злоумышленники были задержаны во время передачи посылки заказчику в городе Одесса. Им сообщили о подозрении по факту контрабанды наркотиков. В суд направлены ходатайства об избрании им мер.
По информации НПУ, стоимость наркотика по ценам "черного" рынка составляет свыше 2,3 млн гривен.
Напомним, в Киевской области правоохранители разоблачили злоумышленников, которые, по информации следствия, занимались контрабандой каннабиса под видом чая. У них изъяли "товар" более чем на 3,4 млн грн.
Как сообщал OBOZ.UA, киевские таможенники предотвратили ввоз в Украину партии наркотиков из Таиланда. Каннабис и гашиш весом почти 11 кг, в частности, обнаружила служебная собака в почтовых отправлениях.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!