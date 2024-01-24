В Киеве с поличным задержали врача, который за $9 тыс. обещал уклонистам снятие с военного учета. Фото

В Киеве разоблачили медика одного из коммунальных заведений столицы, которое за вознаграждение обещало мужчинам снятие с военного учета. Свои "услуги" он оценил в 9 тысяч долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. "Бизнесмену" грозит до пяти лет лишения свободы.

"Согласно материалам следствия, фельдшер КНП "Киевский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" подыскивал военнообязанных мужчин. Он предлагал им за денежное вознаграждение "решить вопрос" о признании их непригодными к военной службе с последующим исключением из военного учета. При этом он уверял мужчин в наличии связей в одном из ТЦК", – сообщили в прокуратуре.

Фельдшер обещал, что признание непригодным к службе и исключение последних из военного учета будет подтверждено документами. А военно-врачебную комиссию фактически не нужно будет проходить. Стоимость услуги составила 9 000 долларов США.

Подозреваемый был задержан при получении "гонорара" и передаче им поддельных документов "заказчику". Задержанному доложено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали мужчину, который, имея связи с должностными лицами одного из столичных ТЦК, обещал призывникам помочь избежать военной службы. Стоимость "услуг" составила 3500 долларов США.

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