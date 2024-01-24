Имел связи в ТЦК: в Киеве разоблачили мужчину, который за вознаграждение обещал призывникам избежать службы

В Киеве задержан мужчина, который, имея связи с чиновниками одного из столичных ТЦК, обещал призывникам помочь избежать военной службы. Стоимость "услуг" составила 3500 долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

"Правоохранители разоблачили жителя Винницкой области в получении неправомерной выгоды. Полицейские установили, что фигурант пообещал мужчине призывного возраста помочь в снятии его с военного учета. "Клиент" должен был уплатить мужчине 300 долларов США за влияние на должностного лица одного из территориальных центров комплектования, а также 2900 долларов, которые по словам посредника, он должен был передать должностному лицу ТЦК для принятия необходимого решения", – рассказали в пресс-службе.

Мужчину задержали во время получения части гонорара. По этому факту возбуждено уголовное производство, а злоумышленнику сообщили о подозрении.

На время досудебного расследования суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 150 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве разоблачили очередную схему незаконной переправки военнообязанных за границу. Стоимость "услуг" составляла от 5 до 8 тысяч долларов.

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