В Киеве с поличным задержали чиновников райгосадминистрации, которые требовали взятку за "разрешение" на торговлю. Фото

В Киеве на взятке задержали двух работников одной из райгосадминистраций. Они требовали 40 тыс. гривен от предпринимателя за "разрешение" на торговлю, в частности, елками.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

"По данным следствия, в декабре 2023 года должностные лица потребовали предпринимателя о предоставлении им неправомерной выгоды в размере 40 тыс. грн. Деньги требовали за непринятие мер реагирования на нелегальную торговлю, в частности, елками на нескольких торговых точках в Печерском районе столицы", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители зафиксировали РГА передачу и получение должностными лицами неправомерной выгоды двумя частями. Их задержали при получении второй части в размере 20 тыс. грн. По факту вымогательства и получения неправомерной выгоды за разрешение на незаконное осуществление торговли злоумышленникам сообщили о подозрении.

Напомним, в Киеве с поличным задержали требовавшего взятки должностного лица Фонда госимущества Украины. Злоумышленник хотел получить 1 тысячу долларов за предоставление в долгосрочную аренду помещения в Киевской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве разоблачили женщину, требовавшую деньги с представителей благотворительной организации за внесение в базу "Путь". Свои "услуги" злоумышленница оценила в 9,5 тыс. евро.

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