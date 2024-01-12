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В Киеве с поличным задержали чиновника Фонда госимущества, который требовал взятку за аренду помещения. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
1 минута
1,9 т.
Чиновника задержали с поличным

В Киеве с поличным задержали требующего взятку чиновника Фонда госимущества Украины. Злоумышленник хотел получить 1 тысячу долларов за предоставление в долгосрочную аренду помещения в Киевской области.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

"Следствием установлено, что должностное лицо выдвинуло требование гражданину о предоставлении 1 тыс. долларов США за предоставление в долгосрочную аренду объекта недвижимого имущества государственной формы собственности на территории Киевской области", – рассказали в прокуратуре.

В Киеве с поличным задержали чиновника Фонда госимущества, который требовал взятку за аренду помещения. Фото

Начальник управления арендных отношений одного из региональных отделений Фонда государственного имущества Украины задержан во время получения денег. Ему сообщили о подозрении по факту вымогательства и извлечения неправомерной выгоды. Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Кроме того, в суд подано ходатайство об отстранении его от должности.

В Киеве с поличным задержали чиновника Фонда госимущества, который требовал взятку за аренду помещения. Фото

Напомним, в столице задержан мужчина, который обустроил бордель в квартире на Печерске. Злоумышленник предлагал полицейскому 300 долларов США взятки ежемесячно, чтобы тот не мешал работе "бизнеса".

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области сотрудник налоговой службы требовал у владельца сети АЗС 6 тысяч долларов США ежемесячно за то, что не будет создавать предпринимателю проблемы. Чиновника задержали во время получения денег.

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