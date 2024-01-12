В Киеве с поличным задержали чиновника Фонда госимущества, который требовал взятку за аренду помещения. Фото

В Киеве с поличным задержали требующего взятку чиновника Фонда госимущества Украины. Злоумышленник хотел получить 1 тысячу долларов за предоставление в долгосрочную аренду помещения в Киевской области.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

"Следствием установлено, что должностное лицо выдвинуло требование гражданину о предоставлении 1 тыс. долларов США за предоставление в долгосрочную аренду объекта недвижимого имущества государственной формы собственности на территории Киевской области", – рассказали в прокуратуре.

Начальник управления арендных отношений одного из региональных отделений Фонда государственного имущества Украины задержан во время получения денег. Ему сообщили о подозрении по факту вымогательства и извлечения неправомерной выгоды. Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Кроме того, в суд подано ходатайство об отстранении его от должности.

Напомним, в столице задержан мужчина, который обустроил бордель в квартире на Печерске. Злоумышленник предлагал полицейскому 300 долларов США взятки ежемесячно, чтобы тот не мешал работе "бизнеса".

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области сотрудник налоговой службы требовал у владельца сети АЗС 6 тысяч долларов США ежемесячно за то, что не будет создавать предпринимателю проблемы. Чиновника задержали во время получения денег.

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