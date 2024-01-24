Требовал взятку за экспертизу красной икры: в Киеве с поличным задержали чиновника. Фото

В Киеве задержали чиновника, требовавшего от предпринимательницы взятку за экспертизу красной икры. Свои "услуги" мужчина оценил в 500 долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

"По данным следствия, должностное лицо Госпродпотребслужбы выдвинуло требование предпринимателю о предоставлении 500 долларов США за проведение экспертного исследования красной икры, которую последняя планировала рознично реализовывать населению на территории города Киева и Киевской области", – сообщили в пресс-службе.

Чиновника задержали во время получения денег. Ему сообщили о подозрении по факту вымогательства и извлечения неправомерной выгоды. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в Киеве на взятке задержали двух работников одной из райгосадминистраций. Они требовали 40 тыс. гривен от предпринимателя за "разрешение" на торговлю, в частности, елками.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве с поличным задержали чиновника НАН Украины, который требовал 72 тысячи гривен за аренду помещения от иностранца. Кроме того, злоумышленник хотел получать 20 тысяч гривен ежемесячно.

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