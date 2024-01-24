В Киеве задержан чиновник НАН Украины, который требовал ежемесячную взятку с иностранца за аренду помещения. Фото

В Киеве с поличным задержали чиновника НАН Украины, который требовал 72 тысяч грн за аренду помещения от иностранца. Кроме того, злоумышленник хотел получать 20 тысяч гривен ежемесячно.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

"По данным следствия, руководитель структурного подразделения ГП НАН Украины потребовал гражданина Польши, который осуществляет хозяйственную деятельность в столице, о передаче 72 тыс. грн за заключение договора аренды помещения. Оно находится в ведении государственного компании. Также подозреваемый потребовал предоставлять ему ежемесячно 20 тыс. грн за беспрепятственное пользование арендованным помещением", – рассказали в прокуратуре.

Чиновника задержали при получении 72 тыс. грн. Ему сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению уголовного преступления.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на взятке задержали двух работников одной из райгосадминистраций. Они требовали 40 тыс. гривен от предпринимателя за "разрешение" на торговлю, в частности, елками.

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