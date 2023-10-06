В Киеве с поличным поймали водителя Jeep, который крал брусчатку на Оболони. Фото и видео

В Оболонском районе Киева с поличным разоблачили водителя легковушки, который крал брусчатку. Событие произошло на проспекте Владимира Ивасюка.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Вчера вечером в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение о том, что на проспекте Владимира Ивасюка неизвестный грузит в автомобиль Jeep брусчатку", – рассказали в полиции.

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На месте происшествия патрульные обнаружили 38-летнего мужчину, пояснившего, что он действительно грузил тротуарную плитку в собственную машину. Следователи изъяли из машины нарушителя похищенное. По факту кражи, совершенной во время действия военного положения, открыто уголовное производство. Решается вопрос о том, чтобы сообщить мужчине о подозрении.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в серии краж. Злоумышленник похищал личные вещи работников ТРЦ, АЗС и заведений сферы услуг.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители разоблачили группу малолетних, которые обворовывали могилы павших Героев. Ребята ради развлечения забирали из них флаги, браслеты и другие памятные вещи, а на замечания взрослых не реагировали.

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