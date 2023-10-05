В Киеве малолетние дети ради развлечения обворовывали могилы погибших Героев. Фото

В Киеве правоохранители разоблачили группу малолетних, которые обворовывали могилы павших Героев. Дети ради развлечения убирали из них флаги, браслеты и другие памятные вещи, а на замечания взрослых не реагировали.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. На родителей нарушителей были составлены админпротоколы.

По словам правоохранителей, к ним обратилась киевлянка, которая рассказала о конфликте, возникшем у нее с несовершеннолетними на Берковецком кладбище. Женщина рассказала, что посещая могилу своего мужа, погибшего на войне, она видела двух школьниц, которые обворовывали могилы других военнослужащих. Заявительница сделала детям замечания, но последние в ответ ей нагрубили.

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"На месте к нам обратилось много людей с аналогичными жалобами. Посещая могилы своих близких, люди часто наблюдают, как несколько малолетних нарушителей, не стесняясь забирают из могил флаги, браслеты, шевроны, нашивки, цветы а также другие памятные вещи. замечания взрослых подростки реагируют агрессивно, употребляют рядом с местами захоронений алкогольные напитки и курят", – уточнили в полиции.

Правоохранители установили 8 малолетних нарушителей – это ребята, 2010 и 2011 годов рождения. Все вместе с родителями были доставлены в отдел полиции для проведения воспитательной работы и составления административных материалов.

"На родителей составлены административные материалы по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях – ненадлежащее воспитание детей. Для недопущения повторения таких безнравственных поступков для работы с малолетними мы будем привлекать социальные службы и администрацию школ, в которых они учатся", – добавил полицейский.

Похищенные вещи, которые стражам порядка удалось разыскать, будут возвращены родственникам погибших военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, мукачевские полицейские разоблачили мужчину и женщину, которые обворовывали могилы на Аллее Славы Героев, они попали на камеры видеонаблюдения. Гражданские муж и жена воровали из захоронений павших воинов цветы и продавали их.

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