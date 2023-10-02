В Киеве задержали серийного вора-рецидивиста: обворовывал работников ТРЦ, АЗС и магазинов. Фото

В Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в серии краж. Злоумышленник похищал личные вещи работников ТРЦ, АЗС и заведений сферы услуг.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, в последнее время в них поступило большое количество заявлений граждан о воровстве личных вещей на рабочих местах. Сотрудники магазинов, автозаправочных станций и офисных помещений сообщали об исчезновении мобильных телефонов, кошельков и других ценных вещей с торговых прилавков и рабочих кабинетов.

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"Мы проанализировали многочасовые видеозаписи камер наблюдения, отработали лиц, которые могли быть причастны к воровству и установили подозреваемого. В дальнейшем, во время совершения очередной кражи, мы задержали злоумышленника на месте преступления. Им оказался 34-летний уроженец Луганщины, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи и хранение наркотиков", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленник действовал по наработанной схеме – под видом посетителя заходил в помещение, ожидал момент, когда работники заведений отойдут и похищал личные вещи. В одном из эпизодов в районной больнице нарушитель украл телефон из палаты больного.

По факту кражи, совершенной в условиях военного положения, злоумышленнику сообщили о подозрении. Полицейские доказали причастность подозреваемого к восьми преступлениям.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева задержан ранее судимый мужчина, который может быть причастен к краже. Он в роддоме похитил у беременной женщины телефон и деньги.

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