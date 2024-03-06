Забрал снаряжение для военных: в Киеве задержан рецидивист, обворовавший машину волонтеров. Фото

В Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, обворовавшего машину волонтеров. Злоумышленник открыл авто и забрал вещи, предназначенные для защитников Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от представителя волонтерского фонда о том, что ночью в Днепровском районе неизвестные обворовали автомобиль, в котором находились вещи, предназначенные для военных. Было установлено, что к краже причастен местный житель, 1983 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, а также за незаконное обращение с оружием.

"Мы выяснили, что мужчина угнал из автомобиля волонтеров тактический рюкзак, военный шлем, бронежилет с защитными плитами, автомобильный монитор, а также медикаменты. Медикаменты злоумышленник выбросил неподалеку от места совершения правонарушения, а другие вещи сдал в ломбард. В рамках следственных действий мы изъяли похищенные вещи и вернули волонтерам", – рассказали в пресс-службе.

По факту кражи, совершенной в условиях военного положения, открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители разоблачили двух ранее судимых мужчин, которые могут быть причастны к серии квартирных краж. Во время задержания злоумышленников один из них пытался взорвать гранатой оперативников.

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