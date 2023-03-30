В Киеве будут судить руководителей сети магазинов военного снаряжения: продавали гуманитарку для ВСУ. Фото

В Киеве будут судить руководителей известной сети магазинов военного снаряжения. Их обвиняют в незаконной продаже гуманитарной помощи для ВСУ.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.

"По данным следствия, в апреле 2022 года руководитель и основатель сети магазинов, специализирующихся на продаже товаров военного назначения, обратились в одну из воинских частей Нацгвардии Украины с просьбой предоставить им сертификат конечного потребителя. Это нужно было для ввоза на таможенную территорию Украины бронепластин и защитных шлемов, которые они обещали безвозмездно передать воинской части", – рассказали в прокуратуре.

В дальнейшем после получения необходимых документов предприниматели ввезли из Республики Польша 1500 бронепластин и 300 баллистических шлемов без уплаты таможенных платежей. Однако потом они отказались передать их на нужды защитников Украины и выставили ввезенную амуницию на продажу по сети своих магазинов. Рыночная стоимость ввозимых товаров составила около 8 млн. грн.

Во время обысков у предпринимателей также обнаружили и изъяли около 140 тыс. патронов к огнестрельному оружию. Следствие по факту продаж гуманитарной помощи завершено, а обвинительные материалы переданы в суд. Изъятые боеприпасы и военное снаряжение переданы на нужды Вооруженных Сил Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области будут судить участников организованной группы, обвиняемых в продаже гуманитарной помощи для нужд ВСУ. Подозреваемые присвоили товаров и благотворительные пожертвования почти на 800 тыс. грн.

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