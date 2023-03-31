В Киеве разоблачили мужчину, который присвоил средства иностранных волонтеров почти на полмиллиона гривен. Фото и видео

Правоохранители Киева разоблачили мужчину, который может быть причастен к присвоению почти 500 тысяч гривен иностранных волонтеров. Злоумышленник заказывал военную амуницию якобы для нужд ВСУ, а в качестве расчета сбрасывал поддельные платежные квитанции.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам правоохранителей, к ним обратился иностранец, основатель и директор волонтерской ассоциации для помощи Украине и сообщил, что его обманули на продаже амуниции.

"Злоумышленник, представившись волонтером, начал сотрудничать с благотворительным фондом, который закупал для него иностранную военную амуницию по себестоимости. Войдя в доверие, мужчина увеличил объемы заказов, однако вместо расчета сбрасывал партнерам поддельные платежные квитанции, не проводив никаких операций. Таким образом он обманул директора ассоциации на сумму почти полмиллиона гривен", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители установили личность злоумышленника – им оказался ранее не судимый 28-летний уроженец Луганской области. В ходе обысков у него изъяли квитанции, деньги, полученные преступным путем, часть заказанной амуниции, мобильные телефоны и другие доказательства. Также полицейские обнаружили оружие и патроны к нему.

По факту мошенничества возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве будут судить руководителей известной сети магазинов военного снаряжения. Их обвиняют в незаконной продаже гуманитарной помощи для ВСУ.

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