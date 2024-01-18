В Киеве разоблачили очередную схему переправки уклонистов через границу: за "справку" просили до $8 тыс. Фото

В Киеве разоблачили очередную схему незаконной переправки военнообязанных за границу. Стоимость "услуг" составляла от 5 до 8 тысяч долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы.

"Досудебным расследованием установлено, что двое мужчин 1970 и 1985 годов рождения подыскивали "клиентов", которые хотели оформить "белый билет". Их сообщница – 72-летняя киевлянка, которая работала медицинской сестрой в одной из столичных больниц, используя профессиональные связи, помогала получить документы с фиктивными диагнозами для уклонения от военной службы", – рассказали в полиции.

Как отметили в прокуратуре, стоимость услуги по изготовлению фальсифицированных меддокументов составила от 5 до 8 тысяч долларов. Устанавливается причастность сотрудников медицинских учреждений города Киева и других должностных лиц к противоправной схеме.

Злоумышленникам сообщили о подозрении в содействии в устранении препятствий в незаконной переправке военнообязанных лиц через государственную границу Украины, совершенном по предварительному сговору группой лиц по корыстным мотивам.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители разоблачили злоумышленника, обещавшего решить вопрос о непригодности к несению военной службы мужчинам призывного возраста. Свои "услуги" он оценил в 8500 долларов США.

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