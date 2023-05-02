В Киеве разоблачили очередного поклонника "русского мира": оправдывал обстрелы столицы и отрицал преступления оккупантов в Буче

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении еще одному поклоннику "русского мира". Злоумышленник оправдывал российские ракетные удары по столице и отрицал военные преступления оккупантов в Буче.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, в июне-августе 2022 года житель столицы, используя собственный аккаунт, распространял в соцсети материалы, в которых он оправдывал вооруженную агрессию страны-террориста РФ.

"В своих сообщениях он оправдывал ракетные удары по столице, а также отрицал факты военных преступлений государства-агрессора, совершенных оккупантами в Буче", – подчеркнули в прокуратуре.

Жителю Киева сообщили о подозрении по факту оправдания и отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины. Согласно части 1 статьи 436-2 УКУ такие действия наказываются исправительными работами сроком до двух лет или арестом сроком до шести месяцев, или лишением свободы сроком до трех лет.

Напомним, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении гражданке РФ, активно поддерживавшей "русский мир". Злоумышленница, в частности, распространяла фейковые антиукраинские новости и оправдывала войска страны-террориста.

Как сообщал OBOZREVATEL, стражи порядка задержали интернет-агитатора из Бучи Киевской области, который оправдывал военные преступления страны-террориста РФ и популяризировал группу "Вагнера". Злоумышленник, находясь в эвакуации, в соцсетях сожалел, что захватчикам не удалось "взять Киев за три дня".

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