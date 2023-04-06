В Киеве разоблачили гражданку РФ, которая активно пропагандировала ''русский мир''. Фото

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении гражданке РФ, активно поддерживавшей "русский мир". Злоумышленница, в частности, распространяла фейковые антиукраинские новости и оправдывала войска страны-террориста.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

"Было установлено, что 48-летняя гражданка России с 2011 года проживала в Киеве. При помощи социальных сетей она систематически агитировала своих друзей и знакомых признать правомерной вооруженную агрессию России. Женщина распространяла фейковые антиукраинские новости, критиковала действующие власти, призывала к изменениям и прославляла военных страны-террориста", – рассказали в пресс-службе.

Согласно выводам экспертизы, в высказываниях женщины содержатся оправдания вооруженной агрессии РФ, начатой против Украины в 2014 году. Злоумышленнице сообщили о подозрении.

Напомним, в Красногоровке Донецкой области среди бела дня разоблачили фаната "русского мира", который до сих пор ждет прихода кафиров. Пенсионер заявил, что больше "любит россиян", но пришел получать гуманитарку от украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, на въезде в Киев пограничники обнаружили еще двух поклонников "русского мира". Одним из них является священником УПЦ МП, в телефоне которого нашли компрометирующую переписку в телефоне, а также загранпаспорт с отметкой о пересечении границы с РФ.

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