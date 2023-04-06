СБУ разоблачила сторонника ''русского мира'' из Бучи: сожалел, что захватчикам не удалось ''взять Киев за три дня''. Фото

Правоохранители задержали интернет-агитатора из Бучи Киевской области, который оправдывал военные преступления страны-террориста РФ и популяризировал группу "Вагнера". Злоумышленник, находясь в эвакуации, в соцсетях сожалел, что захватчикам не удалось "взять Киев за три дня".

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Злоумышленнику грозит уголовная ответственность.

"Задержан пророссийский интернет-агитатор из Бучи. На платформе "Одноклассники" он оправдывал военные преступления оккупантов и популяризировал группу "Вагнера" и ее владельца Пригожина. СБУ установила, что во время оккупации Бучи мужчина с семьей эвакуировался на Прикарпатье. При этом, в соцсетях он сожалел, что захватчикам не удалось "взять Киев за три дня", чтобы свергнуть "нацистский режим", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, киберспециалисты СБУ заблокировали преступную деятельность переселенки из Мариуполя, проживающей в Киевской области и создавшей несколько пропагандистских страниц в соцсетях. Один из анонимных аккаунтов был ориентирован на пользователей из стран Евросоюза.

"Именно этот ресурс злоумышленница использовала для попыток дискредитации сил обороны и искажения исторических фактов об Украине", – подчеркнули в Службе безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении гражданке РФ, активно поддерживавшей "русский мир". Злоумышленница, в частности, распространяла фейковые антиукраинские новости и оправдывала войска страны-террориста.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!