В Киеве разоблачили "детективов", которые следили за украинцами и продавали их персональные данные. Фото

В Киеве правоохранители задержали дельцов, которые под видом "детективов" следили за людьми и "сливали" их персональные данные. Одним из злоумышленников оказался действующий полицейский.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.

"Служба безопасности совместно с ГБР нейтрализовала в Киеве преступную деятельность еще одного частного детективного агентства. Фигуранты продавали конфиденциальную информацию из государственных баз данных и за деньги незаконно следили за жителями столичного региона. Как установило расследование, незаконную деятельность организовал бывший сотрудник одного из органов силового блока", – рассказали в пресс-службе.

Под видом легального бизнеса злоумышленники продавали персональные данные граждан, включая информацию из закрытых информационных систем правоохранительных органов. Кроме паспортных данных украинцев, в так называемый "полный пакет" входила информация о номерах телефонов и автомобилей, сведения о пересечении границы, совершении административных, уголовных правонарушений, а также информация о попадании в поле зрения правоохранителей.

"Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали преступную деятельность дельцов и задержали руководителя детективного агентства и его сообщника – действующего полицейского – во время получения ими денег за новый "заказ", – добавили в Службе безопасности

По фактам несанкционированных действий с информацией, что обрабатывается в компьютерах, совершенных лицом, имеющим право доступа к ней, возбуждено уголовное производство. Задержанным сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители Киева разоблачили двух мужчин, подозреваемых в продаже фальсифицированных препаратов онкобольным. Стоимость одной упаковки лекарства составляла 46,5 тыс. грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!