В Польше на участке врача нашли останки 32 нерожденных детей: как она это объяснила

В польской деревне Луториж недалеко от Ряшева на частной территории были обнаружены останки 32 нерождённых детей. Земля ранее принадлежала 57-летней врачу-патологоанатому, которую уже задержали в Замосте.

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Об этом сообщает Gazeta Wyborcza. Ожидается, что задержанной будет предъявлено обвинение в надругательстве над трупами и "оставлении медицинских материалов в неустановленном месте".

Что известно

Пресс-секретарь Жешувской облпрокуратуры Кшиштоф Цихановский заявил, что среди медицинских отходов судмедэксперты обнаружили останки нерожденных детей на ранней стадии. Как отмечается, нынешние владельцы участка приобрели его у 57-летней врачихи.

Ее задержали в польском Замостье еще 12 июня, однако впоследствии прокуроры сообщили, что ее состояние здоровья ухудшилось, и ее госпитализировали. Впоследствии ее все же доставили в полицию.

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По словам самой женщины, человеческие плоды она получила в больнице во время пандемии коронавируса, используя их для патологических исследований, после чего она якобы сложила их в мешки и закопала. Тогда она работала в жешувской больнице №2.

Судебно-медицинские эксперты извлекли останки 32 нерожденных детей, закопанных на разной глубине, а также уничтоженные документы и медицинское оборудование. По данным следователей, таких мест, вероятно, может быть больше.

Польские правоохранители возбудили уголовное дело по статьям о надругательстве над человеческими останками и незаконной утилизации опасных медицинских отходов. Женщине может грозить до 12 лет тюрьмы.

Напомним, в Великобритании в городе Брайерфилд 30-летний мигрант из Афганистана днем на улице напал на 17-летнюю девушку и пытался перерезать ей горло. Девушку госпитализировали, в настоящее время угрозы ее жизни нет. Нападавший был арестован Скотланд-Ярдом.

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