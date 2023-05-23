В Киеве разоблачили двух мужчин, которые продавали онкобольным фальсифицированные препараты. Фото

Правоохранители Киева разоблачили двух мужчин, подозреваемых в продаже фальсифицированных препаратов онкобольным. Стоимость одной упаковки лекарства составляла 46,5 тысячи гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, во время реализации оперативной информации были разоблачены лица, сбывавшие поддельные лекарственные средства. Злоумышленники, 1967 и 1993 годов рождения, наладили свою деятельность на территории Киева и Киевской области.

"Мужчины на специальных медицинских сайтах в сети интернет размещали объявления о продаже лекарственных средств онкологической группы без украинской маркировки, а также реализовывали их в аптеке, принадлежащей одному из нарушителей. В дальнейшем фальсифицированную продукцию отправляли через почтовые отделения или предлагали забрать в фармацевтическом магазине в Белой Церкви. Цена за одну упаковку препарата составила 46,5 тысячи гривен", – рассказали в полиции.

В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли фальсифицированные лекарственные средства, поддельные сертификаты и деньги. По факту фальсификации лекарственных средств открыто уголовное производство, а злоумышленникам сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Волынской области Украины разоблачили производство и склад поддельной бытовой химии и товаров для дома. Их продавали через Интернет под видом продукции известных мировых брендов.

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