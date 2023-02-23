В Киеве разоблачили блогера, присвоившего 340 тыс. гривен донатов на ВСУ. Фото

В Киеве местному блогеру сообщили о подозрении в мошенничестве. Якобы злоумышленник завладел средствами в 340 тыс. грн, которые граждане в виде донатов отправляли на нужды ВСУ.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

"Следствием установлено, что блогер, имея личный аккаунт для ведения прямых эфиров на популярном сайте, созданном для сбора средств для ВСУ, узнал уязвимость программного обеспечения этого сайта. Он решил воспользоваться этим в собственных интересах", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленник получил несанкционированный доступ к виртуальному кошельку сайта и начал систематически выводить средства, собранные гражданами со всего мира на нужды украинской армии, на свой счет. Таким образом он завладел 340 тысячами гривен.

Во время обыска у него были обнаружены и изъяты доказательства противоправной деятельности и деньги, полученные преступным путем. По факту мошенничества, совершенного в крупных размерах, открыто уголовное производство, а блогеру сообщили о подозрении.

Напомним, правоохранители задержали жителя Киевщины, подозреваемого в мошенничестве. Злоумышленник обманул не менее 42 граждан, "продав" им несуществующие автомобильные запчасти почти на 360 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители Киева сообщили о подозрении организатору мошеннической схемы, от которой пострадали около 80 человек. Злоумышленники собирали деньги якобы на лечение больных детей и приобретение амуниции для военных ВСУ.

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