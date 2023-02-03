В Киеве мошенник организовал работу колл-центров, которые ''собирали'' деньги на лечение детей и нужды ВСУ. Фото

Правоохранители Киева сообщили о подозрении организатору мошеннической схемы, от которой пострадали около 80 человек. Злоумышленники собирали деньги якобы на лечение больных детей и приобретение амуниции для военных ВСУ.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

В июле прошлого года правоохранители разоблачили псевдоволонтеров, которые обманывали граждан под предлогом сбора денег на лечение больных детей под видом благотворительной организации. А также для приобретения амуниции для военных ВСУ

"В ходе досудебного расследования установлено, что злоумышленники арендовали помещение, оборудовали его необходимой техникой и организовали колл-центры, откуда звонили украинцам. Также фигуранты создали веб-ресурс и зарегистрировали благотворительный фонд, руководителем которого был 25-летний сумчанин", – рассказали в полиции.

Злоумышленники набрали так называемых операторов, которые звонили по телефону гражданам и призвали внести благотворительные взносы. Для перечисления денег они указывали реквизиты фейковых благотворительных организаций, а собранные пожертвования мошенники тратили на собственные нужды. От действий злоумышленников пострадало около 80 человек.

Всего "работало" три колл-центра - во время обысков следователи изъяли технику, деньги, большое количество черновых записей и бухгалтерской документации. Организатору схемы сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в больших размерах.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители Киева разоблачили мужчину, который "продавал" компьютерную технику через собственный интернет-магазин. Злоумышленник обманул более 60 человек.

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