Житель Киевщины ''продал'' более 40 гражданам несуществующие автозапчасти на 360 тыс. грн. Фото

Правоохранители задержали жителя Киевщины, подозреваемого в мошенничестве. Злоумышленник обманул около 42 граждан, "продав" им несуществующие автомобильные запчасти почти на 360 тысяч гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они разоблачили 37-летнего жителя Киевщины, который под предлогом продажи автозапчастей обманул граждан по всей Украине. Потерпевшие перечислили средства, а заказы так и не получили.

"Злоумышленник мониторил на сайте запросы граждан о заинтересованности ими покупки деталей для автомобиля и отписывал в личные сообщения с предложением относительно выгодной цены. За отправку товара он требовал у покупателей полную подписку на банковскую карту, однако после поступления средств мужчина не выходил на связь", – рассказали в полиции.

В настоящее время правоохранители установили, что жертвами злоумышленника стали 42 гражданина Украины. Общая сумма, перечисленная мошеннику, составляет почти 360 тысяч грн. Мужчину задержали и сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в больших размерах.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители Киева сообщили о подозрении организатору мошеннической схемы, от которой пострадали около 80 человек. Злоумышленники собирали деньги якобы на лечение больных детей и приобретение амуниции для военных ВСУ.

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