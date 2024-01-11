В Киеве разоблачили блогера, отрицавшего вооруженную агрессию РФ против Украины. Фото

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении еще одному блогеру – стороннику "русского мира". Злоумышленник отрицал вооруженную агрессию страны-террориста РФ против Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службах Киевской городской прокуратуры и ГУ СБУ в Киеве и Киевской области. Злоумышленнику грозит уголовная ответственность.

"Следствием установлено, что подозреваемый, используя собственный аккаунт в социальной сети "Facebook" под псевдонимом "Владимир Великий", распространял материалы в поддержку страны-агрессора и оправдывал вооруженную агрессию России против Украины, начатую в 2014 году. Также он глорифицировал (прославлял. – Ред.) лиц, которые ее осуществляли", – рассказали правоохранители.

Кроме того, злоумышленник размещал посты, в которых унижал представителей органов государственной власти и воинов ВСУ.

Согласно экспертизе, высказывания подозреваемого в опубликованных материалах носят пропагандистский характер. Они направлены на оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины. По этому факту киевлянину сообщили о подозрении.

Напомним, в Киеве сотрудники СБУ задержали экс-чиновника, бывшего агента ФСБ. Он предлагал присоединить восточные регионы Украины к Ростовской области и в начале полномасштабного вторжения неоднократно посещал оккупированный Луганск.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ сообщили о подозрении бывшему послушнику Киево-Печерской лавры, оправдывавшему временную оккупацию Донецка и Луганска. Также проверяются факты возможного сотрудничества представителя УПЦ МП с российскими спецслужбами.

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