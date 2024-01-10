Оправдывал временную оккупацию Донецка и Луганска: представителю УПЦ МП сообщили о подозрении. Фото

Сотрудники СБУ сообщили о подозрении бывшему послушнику Киево-Печерской лавры, оправдывавшему временную оккупацию Донецка и Луганска. Также проверяются факты возможного сотрудничества представителя УПЦ МП с российскими спецслужбами.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

"Служба безопасности собрала доказательную базу на бывшего послушника Киево-Печерской лавры, причастного к информационно-подрывной деятельности в пользу России. Будучи клириком УПЦ (МП), фигурант оправдывал вооруженную агрессию РФ и временную оккупацию части территории Украины, в том числе Донецка и Луганска", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, злоумышленник публично распространил фейки об украинских защитниках на восточном фронте и назвал полномасштабную агрессию страны-террориста РФ "обострением конфликта" между Россией и Украиной.

Экспертиза подтвердила факты его подрывной деятельности против государственной безопасности нашего государства. Во время обысков по месту жительства фигуранта обнаружен мобильный телефон с доказательствами преступления. По факту оправдания, признания правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины злоумышленнику сообщили о подозрении.

"Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления, в том числе проверяются факты возможного сотрудничества представителя УПЦ (МП) с российскими спецслужбами", – добавили в СБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве сотрудники СБУ задержали экс-чиновника, которы был агента ФСБ. Он предлагал присоединить восточные регионы Украины к Ростовской области и в начале полномасштабного вторжения неоднократно посещал оккупированный Луганск.

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