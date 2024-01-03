В Киеве был задержан экс-чиновник: был агентом ФСБ и предлагал присоединить восточные регионы Украины к РФ. Фото

В Киеве сотрудники СБУ задержали экс-чиновника, бывшего агента ФСБ. Он предлагал присоединить восточные регионы Украины в ростовскую область РФ и в начале полномасштабного вторжения неоднократно посещал оккупированный Луганск.

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Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службах Службы безопасности Украины и Офиса генпрокурора Украины.

"Контрразведка Службы безопасности задержала в Киеве агента фсб, который проводил информационные диверсии против Украины. Им оказался бывший украинский чиновник, работавший в предыдущие годы в Министерстве топлива и энергетики, Госкомрезерве и Министерстве угольной промышленности. После увольнения с государственной службы в 2014 году он начал позиционировать себя как "политэксперт" и автор изданий, в которых восхвалял агрессивную политику кремля в отношении Украины. С тех пор он находился на прямой связи с одним из руководителей 5-й службы ФСБ, который координировал его информационно подрывную деятельность против Украины", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Службе безопасности, злоумышленник также сотрудничал с террористом Пасечником, которому предоставлял свои "экспертные" рекомендации по усилению репрессий против украинских патриотов во временно оккупированном Луганске. В начале полномасштабного вторжения он неоднократно посещал этот город.

Кроме того, агент ФСБ публиковал в соцсетях сообщения, в которых предлагал "присоединить" восточные регионы Украины в состав Ростовской области. Контрразведчики СБУ задокументировали факты его преступной деятельности и задержали его в собственном доме.

"Во время обысков в помещении и автомобили предателя изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны и документы, подтверждающие его подрывную деятельность в пользу России. Кроме того, у фигуранта обнаружено "отличие за взаимодействие" от представителей государства-агрессора, а также запрещенную коммунистическую и прокремлевскую символику", – уточнили правоохранители.

Комплексная судебная психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила, что документальные материалы, подготовленные фигурантом по заказу ФСБ, направлены против государственной безопасности Украины. По фактам государственной измены и разжиганию национальной вражды и ненависти, задержанному доложено о подозрении. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице суд признал виновным участника агентурной группы ФСБ, которая была обезврежена в сентябре 2022 года. Следующие 15 лет он проведет за решеткой.

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