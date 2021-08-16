В Киеве разоблачили банду псевдоэвакуаторов, в которую входили сотрудники КГГА

В Киеве пятерых чиновников КГГА и двух предпринимателей заподозрили в схеме незаконного обогащения: безосновательной эвакуации припаркованных авто на штраф-площадки. Устойчивое преступное объединение разоблачили под процессуальным руководством Офиса генпрокурора Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ОГПУ на своем сайте 16 августа. В состав банды, по данным следователей, входили должностные лица исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации).

Предварительно, схему внедрил один из руководителей Департамента транспортной инфраструктуры КГГА. Топ-чиновник привлек к незаконным действиям руководство управления (инспекции) по парковке и подчиненных инспекторов.

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В итоге авто киевлян, припаркованные на улицах столицы, без причины попадали на штраф-площадки. Свои транспортные средства владельцы могли забрать только оплатив "штрафы", при чем их сумму завышали в два раза по сравнению с официальными.

Машины, как было установлено, перевозили частные киевские службы эвакуации, руководители которых были привлечены к схеме.

Члены организованной группы даже получали ежедневный план: забрать на штраф-площадки 300 машин. Чтобы его выполнить, они прибегали к хитрости, ставя у припаркованного автомобиля знак "Дорожные работы".

Расследование касается ч. 2 ст. 364 и ч. 3 ст. 28 УК – злоупотребление служебным положением (по предварительному сговору группой лиц), повлекшее тяжкие последствия. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (до трех лет), со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Правоохранители провели более 30 санкционированных обысков, в ходе которых изъяли документы, носители информации, средства связи, наличку и другие вещдоки.

Обыскали и дома участников преступной группы, где обнаружили значительное количество актов осмотра и временного задержания транспортных средств.

По состоянию на понедельник, 16 августа, подозрения получили пятеро чиновников КГГА и двое руководителей частных компаний.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 11 августа в Киеве произошел конфликт между владельцем кулинарного дома "Ибис" и главным инспектором по парковке. Как рассказал мэр Виталий Кличко, инспектор исполнял свои обязанности, когда на него напали, после чего пришлось защищаться и применить газовый баллончик против предпринимателя.