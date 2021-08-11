В Киеве инспектор по парковке брызнул перцовым баллончиком в лицо владельцу магазина. Фото

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Криминал
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Конфликт с инспектором парковки

В Киеве в среду, 11 августа, в лицо владельцу кулинарного дома "Ибис" распылили газовый баллончик. Это сделал главный инспектор по парковке в ходе конфликта, который вспыхнул из-за поставленного на тротуаре авто.

Как пишет УНН со ссылкой на свидетелей, владелец "Ибиса" вместе с водителем парковал свой BMW возле магазина на бульваре Леси Украинки. На тротуаре инспекторы и сотрудники коммунальной службы как раз устанавливали столбики.

Главный инспектор помешал тому, чтобы транспортное средство заехало на тротуар. Предприниматель возмутился, а словесный конфликт накалился.

"Инспектор получил перцовый баллончик и брызнул в лицо владельца магазина", – сообщили журналисты.

Видео дня
Городские службы устанавливали столбики
Инцидент произошел посреди улицы

В итоге на инспектора также распылили газовый баллончик – охранники магазина, которые выбежали на помощь своему работодателю. На место был вызван наряд полиции.

О состоянии предпринимателя и его оппонента ничего не сказано. В издании только добавили, что между бизнесменом и службами города уже давно "идет война" за возможность парковать машины под магазинами.

Автомобиль коммунальных служб
Участником конфликта стал владелец кулинарного дома "Ибис"
На месте случившегося работала полиция
Авто Национальной полиции
Бизнесмен хотел припарковать машину
Место инцидента на карте

Как писал OBOZREVATEL, ранее в столице "герой парковки", который представился полковником милиции в отставке, неадекватно отреагировал на замечание об остановке на тротуаре и вылил на активистов поток нецензурной брани. После этого "автохам" начал угрожать полицейским.

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