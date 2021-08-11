В Киеве инспектор по парковке брызнул перцовым баллончиком в лицо владельцу магазина. Фото

В Киеве в среду, 11 августа, в лицо владельцу кулинарного дома "Ибис" распылили газовый баллончик. Это сделал главный инспектор по парковке в ходе конфликта, который вспыхнул из-за поставленного на тротуаре авто.

Как пишет УНН со ссылкой на свидетелей, владелец "Ибиса" вместе с водителем парковал свой BMW возле магазина на бульваре Леси Украинки. На тротуаре инспекторы и сотрудники коммунальной службы как раз устанавливали столбики.

Главный инспектор помешал тому, чтобы транспортное средство заехало на тротуар. Предприниматель возмутился, а словесный конфликт накалился.

"Инспектор получил перцовый баллончик и брызнул в лицо владельца магазина", – сообщили журналисты.

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В итоге на инспектора также распылили газовый баллончик – охранники магазина, которые выбежали на помощь своему работодателю. На место был вызван наряд полиции.

О состоянии предпринимателя и его оппонента ничего не сказано. В издании только добавили, что между бизнесменом и службами города уже давно "идет война" за возможность парковать машины под магазинами.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в столице "герой парковки", который представился полковником милиции в отставке, неадекватно отреагировал на замечание об остановке на тротуаре и вылил на активистов поток нецензурной брани. После этого "автохам" начал угрожать полицейским.