В Киеве адвокат подстрекал гражданку РФ дать $2,5 тыс. взятки работнику миграционной службы. Фото

В Киеве следователи сообщили о подозрении адвокату. Он побудил свою клиентку, являющуюся гражданкой РФ, дать взятку в 2,5 тыс. долларов США госслужащему в обмен за беспрепятственное получение вида на временное проживание на территории Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они задокументировали противоправную деятельность столичного адвоката, подстрекавшего свою клиентку, дать взятку государственному служащему.

"К 27-летнему адвокату за услугами обратилась гражданка России, поскольку ей было отказано в получении вида на временное проживание на территории Украины. Решить вопрос о получении удостоверения клиенткой правозащитник решил предоставлением неправомерной выгоды работникам миграционной службы. Он подстрекал женщину предоставить должностным лицам 2500 долларов США", – рассказали в пресс-службе.

По факту предложения, обещания или предоставления неправомерной выгоды должностному лицу возбуждено уголовное производство, а адвокату сообщили о подозрении.

Напомним, в Киеве правоохранители сообщили директору коммунального учреждения о подозрении во взяточничестве. Муж требовал от предпринимателя 20 тысяч гривен за размещение детских аттракционов на территории Гидропарка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители задержали работника одной из райгосадминистраций города и его подельника. Они могут быть причастны к требованию взятки за разрешение на стихийную торговлю.

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