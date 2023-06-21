В Киеве разоблачили чиновника РГА, требовавшего взятки за разрешение на стихийную торговлю. Фото

В Киеве правоохранители задержали работника одной из райгосадминистраций города и его подельника. Они могут быть причастны к вымогательству взятки за разрешение на стихийную торговлю.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

"В ходе досудебного расследования установлено, что 32-летний госслужащий в сговоре с 41-летним иностранцем требовал и получил 30 тысяч гривен от предпринимателя за невмешательство в его хозяйственную деятельность, то есть беспрепятственную торговлю на стихийном рынке. Злоумышленник пообещал предпринимателю не препятствовать его работе в обмен на ежемесячный платеж – 15 тысяч гривен, а в случае отказа платить дань запугивал проблемами с законом и демонтажем палаток по продаже овощей и фруктов", – рассказали в полиции.

Злоумышленников задержали при получении ими очередной суммы денег. Им сообщили о подозрении в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители сообщили директору коммунального учреждения о подозрении во взяточничестве. Муж требовал от предпринимателя 20 тысяч гривен за размещение детских аттракционов на территории Гидропарка.

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