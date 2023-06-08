В Киеве чиновник требовал взятку за размещение детских аттракционов в Гидропарке. Фото

В Киеве правоохранители сообщили директору коммунального учреждения о подозрении во взяточничестве. Мужчина требовал от предпринимателя 20 тысяч гривен за размещение детских аттракционов на территории Гидропарка.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, они разоблачили директора коммунального учреждения парка культуры и отдыха на полученные неправомерные выгоды. К чиновнику в конце апреля обратился частный предприниматель с вопросом размещения на территории "Гидропарка" детской развлекательной площадки с аттракционами.

"Злоумышленник согласился предоставить соответствующее разрешение только при условии получения неправомерной выгоды в сумме 20 тысяч гривен. В ходе контроля за совершением преступления правоохранители задокументировали передачу и получение чиновником денег", – уточнили в пресс-службе.

По факту получения неправомерной выгоды должностным лицом 54-летнему киевлянину сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали исполняющего обязанности начальника отдела по вопросам благоустройства одной из столичных районных государственных администраций из-за взятки. Ему уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

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