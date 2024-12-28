В Киеве пьяная водитель Tesla на скорости протаранила столб: машина перевернулась, есть погибшие. Фото и подробности

В Соломенском районе Киева во время комендантского часа, по информации следствия, пьяная водитель автомобиля Tesla на скорости съехала с дороги, протаранила бетонный забор. В результате ДТП машина опрокинулась, погибли два человека

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнице грозит до 12 лет лишения свободы.

"Событие с участием электрокара произошло сегодня ночью в Соломенском районе во время комендантского часа, ответственность за нарушение которого законодательством до сих пор не предусмотрена! 41-летняя водитель Tesla, будучи под хмельком (1,84 промилле), не выбрала безопасной скорости движения и, не справившись с управлением, выехала за пределы проезжей части, где совершила наезд на бетонный забор, от чего автомобиль опрокинулся на крышу", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что в результате ДТП два пассажира автомобиля, 40-летний мужчина и женщина, 1983 года рождения, погибли на месте. Полицейские задержали нарушительницу.

Напомним, правоохранители оперативно нашли водителя, который, по информации следствия, сбил девушку-пешехода и скрылся с места ДТП. За руль 51-летний злоумышленник сел в состоянии алкогольного опьянения – 2,85 промилле.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевской области произошла авария с участием двух грузовиков и легковушки. В результате ДТП пострадал водитель последнего легкового авто.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!