На Киевщине легковушка столкнулась с двумя грузовиками, есть пострадавший. Подробности ДТП и фото

В Броварском районе Киевской области произошла авария с участием двух грузовиков и легковушки. В результате ДТП пострадал водитель последнего авто

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства происшествия установят правоохранители.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло в Броварском районе. По предварительной информации, 41-летний водитель грузовика Man допустил столкновение с авто Ford, водитель которого совершая маневр, изменил направление движения. В дальнейшем от удара автомобиль Ford столкнулся с двигавшимся впереди транспортным средством Renault", – добавили в пресс-службе.

В результате аварии 39-летнего водителя легковушки госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом перелом правой ключицы и руки. По факту ДТП открыто уголовное производство.

Напомним, в Боярке Киевской области легковушка на пешеходном переходе сбила пожилую женщину. От полученных травм она погибла на месте ДТП.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители оперативно нашли водителя, который, по информации следствия, сбил девушку-пешехода и скрылся с места ДТП. За руль 51-летний злоумышленник сел в состоянии алкогольного опьянения – 2,85 промилле.

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