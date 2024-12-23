В Киеве на Оболони пьяный водитель сбил девушку на переходе и скрылся с места ДТП. Подробности и фото

Правоохранители оперативно нашли водителя, который, по информации следствия, сбил девушку-пешехода и скрылся с места ДТП. За руль 51-летний злоумышленник сел в состоянии алкогольного опьянения – 2,85 промилле.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Мужчине сообщили о подозрении.

По словам правоохранителей, они получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на Оболонском проспекте, оно поступило в конце прошлой недели.

"Было установлено, что 51-летний водитель Chery Tiggo, находясь под хмельком, наехал на 20-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате автопроисшествия потерпевшая получила телесные повреждения и была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом костей таза", – рассказали в пресс-службе.

После наезда на девушку водитель скрылся с места ДТП, однако полицейские быстро установили направление движения автомобиля и задержали нарушителя в Подольском районе столицы. Как оказалось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения – прибор "Драгер" показал 2,85 промилле.

По этому факту возбуждено уголовное производство, а злоумышленнику сообщили о подозрении. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до пяти лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Боярке Киевской области легковушка на пешеходном переходе сбила пожилую женщину. От полученных травм она погибла на месте ДТП.

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