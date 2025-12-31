В Киеве произошло ДТП с участием машины такси, есть пострадавшие. Подробности и видео

В Киеве в среду, 31 декабря, произошло ДТП с участием легковушки и машины службы такси. К сожалению, есть пострадавшие, образовалась пробка.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Все обстоятельства аварии установят правоохранители.

Что известно

"Очень серьезная авария на улице Стеценко с участием двух легковушек – Volkswagen и такси Uklon на Renault. К сожалению, есть пострадавшие. Движение троллейбусов в сторону станции метро "Дорогожичи" временно не осуществляется", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсетях видео можно увидеть последствия ДТП. После столкновения с легковушкой машина такси въехала в столб. На месте работают правоохранители.

Ситуация с аварийностью

В Бориспольском районе Киевской области произошло ДТП с участием маршрутки и двух легковушек. В результате столкновения автомобилей один человек погиб, а еще 13 – были травмированы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области легковушка на скорости врезалась в бетонную электроопору, которая после этого упала на машину. К сожалению, в результате ДТП есть погибший и пострадавшие.

