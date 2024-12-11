В Киеве произошла авария с участием нескольких авто: на место вызвали врачей и спасателей. Фото и видео

В Киеве в среду, 11 декабря, на Гостомельском шоссе произошла авария с участием нескольких автомобилей. На месте происшествия образовалась пробка, работают медики и спасатели.

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Обстоятельства и причины происшествия установят следователи. Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции.

"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на Гостомельском шоссе движение транспорта затруднено в обоих направлениях. Патрульные обеспечивают безопасность и регулировку дорожного движения. На месте работают все подходящие службы. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!" – говорится в сообщении.

На публикуемых в соцсетях фото можно увидеть последствия аварии. В частности, видно, что столкнулись легковушка и грузовой микроавтобус. На месте, кроме патрульных, также находилось несколько машин скорой помощи и спасатели. По крайней мере одному из участников ДТП оказывалась медицинская помощь.

Напомним, в Броварском районе Киевской области произошла авария с участием трех машин. В результате ДТП погибли три человека.

Как сообщал OBOZ.UA, вблизи Бучи Киевской области произошла авария с участием маршрутного автобуса и легковушки. В результате ДТП пострадали шесть человек, которые находились в маршрутке.

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