В Киевской области произошла авария с участием трех легковушек, есть погибшие. Подробности ДТП и фото

В Броварском районе Киевской области произошла авария с участием трех машин. В результате ДТП погибли три человека.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства и причины автопроисшествия установят правоохранители.

По словам спасателей, 2 декабря в 15:23 в Службу спасения Броварского района поступило сообщение о ДТП в селе Садовое.

"По прибытию на место вызова спасателями установлено, что произошло ДТП с участием трех автомобилей Toyota RAV 4, Volkswagen Polo и ВАЗ 2110". С помощью гидроинструмента проведена деблокация пострадавших из поврежденных транспортных средств. Спасатели также выполнили смывание горюче-смазочных материалов с дороги для предотвращения дальнейших опасностей", – добавили в пресс-службе.

К сожалению, в результате ДТП погибли три человека.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева в четверг, 28 ноября, на улице Богатырской произошла авария с участием двух грузовых автомобилей. В результате ДТП одного из водителей зажало в кабине изуродованной машины.

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