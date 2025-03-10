В Киеве празднование дня рождения в семейном кругу едва не закончилось убийством. Подробности дела

В Киеве мужчина во время празднования дня рождения своей жены едва не убил отца. По информации следствия, между родственниками возник конфликт, закончившийся резней.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они получили сообщение от медиков о том, что в одной из квартир Святошинского района они оказывают помощь пожилому мужчине с ножевыми ранениями.

"В дальнейшем правоохранители выяснили, что в тот вечер супруги вместе с родными праздновали день рождения жены. Во время ужина между именинницей и ее нетрезвым мужем возник конфликт, в который решил вмешаться их 46-летний сын. В разгар ссоры мужчина несколько раз ударил кухонным ножом 73-летнего отца в живот", – рассказали в полиции.

Пострадавшего с тяжелыми ранениями внутренних органов доставили в медицинское учреждение, а злоумышленника задержали. По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить мужчину, который, по информации следствия, чуть не убил женщину в Деснянском районе. Злоумышленник во время ссоры избивал знакомую женщину металлической трубой и молотком по голове.

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