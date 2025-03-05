Бил по голове трубой и молотком: в Киеве будут судить мужчину, который на Троещине чуть не убил женщину. Подробности и фото

В Киеве будут судить мужчину, который, по информации следствия, едва не убил женщину в Деснянском районе. Злоумышленник во время ссоры избивал знакомую женщину металлической трубой и молотком по голове.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, сообщение о том, что в квартире на проспекте Червоной Калины обнаружена женщина с травмами, поступило к ним в октябре 2024 года.

"В дальнейшем, следователи выяснили, что 53-летняя потерпевшая получила множественные ушибы головы и открытую черепно-мозговую травму в результате конфликта с владельцем помещения. Во время застолья между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина стал бить женщину металлической трубой и молотком по голове. Оперативные сотрудники задержали 53-летнего киевлянина", – добавили в пресс-службе.

Следствие, по факту нанесения умышленных тяжких телесных повреждений, завершено. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу дела.

Как сообщал OBOZ.UA, в Боярке Киевской области ссора между родственниками закончилась жестоким убийством. Мужчина, по информации следствия, во время конфликта руками и палкой избил до смерти старшего брата.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!