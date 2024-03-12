В Киеве правоохранители задержали мужчину, который ограбил 77-летнюю женщину. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который может быть причастен к ограблению. Злоумышленник вырвал из рук пенсионерки телефон и сдал его в ломбард.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, им поступило сообщение от 77-летней местной жительницы о том, что на улице незнакомец отобрал у нее телефон, когда она именно по нему разговаривала.

"Полицейские установили личность нарушителя, им оказался 36-летний житель Киева, уже успел сдать телефон пострадавшей в ломбард. Похищенный гаджет стражи порядка изъяли и по завершению необходимых процессуальных действий вернут владелице", – уточнили в полиции.

По факту грабежа, совершенного в условиях военного положения, открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Оболонском районе Киева правоохранители задержали ограбившего детей молодого человека. Мужчина отобрал личные вещи у школьников, игравших на спортивной площадке.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который на трамвайной остановке ограбил 80-летнюю пенсионерку. Во время обысков у него дома обнаружили патроны и дымовые шашки.

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