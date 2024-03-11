В Киеве рецидивист на трамвайной остановке ограбил пенсионерку. Фото и подробности

В Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который на трамвайной остановке ограбил 80-летнюю пенсионерку. Во время обысков у него дома обнаружили патроны и дымовые шашки.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от женщины о том, что на остановке общественного транспорта неизвестный ограбил ее.

"Работники полиции установили, что злоумышленник следил за женщиной до трамвайной остановки. Когда она ступила на ступеньку трамвая, нарушитель подбежал к ней и, разорвав пакет, вытащил телефон. В ходе отработки территории района оперативные сотрудники подразделения установили личность причастного к преступлению. Им оказался местный житель 1976 года рождения, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений", – рассказали в пресс-службе.

Следователи во время обыска в доме мужчины обнаружили дымовые шашки и более 250 патронов разного калибра. По фактам грабежа, совершенного в условиях военного положения, и незаконного хранения боевых припасов злоумышленнику сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева правоохранители задержали ограбившего детей молодого человека. Мужчина отобрал личные вещи у школьников, игравших на спортивной площадке.

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