В Киеве правоохранители разоблачили 5 подпольных игровых залов. Фото

В Киеве правоохранители разоблачили подпольных 5 игровых залов. Они действовали на территории трех столичных районов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности Украины. Виновным грозит штраф до 680 тысяч гривен.

"Следствием установлено, что игорные заведения работали в течение длительного времени без создания юридического лица и соответственно без уплаты налогов. Сотрудники БЭБ Украины провели 5 обысков по месту нахождения нелегальных игорных заведений на территории Голосеевского, Дарницкого и Оболонского районов Киева", – рассказали правоохранители.

В ходе обысков было обнаружено и изъято 77 системных блоков, 65 мониторов, 20 тысяч гривен наличными и прочее. По факту незаконного проведения азартных игр возбуждено уголовное производство.

В пресс-службе добавили, что с начала года детективы территориального управления БЭБ в Киеве и Киевской области уже закрыли 58 игорных заведений.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили подпольное VIP-казино. Игорное заведение работало в одном из ресторанов в центре столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области правоохранители провели рейд по выявлению нелегального игорного бизнеса. Во время него было разоблачено более 20 подпольных казино.

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