В центре Киева прекратили работу подпольного VIP-казино, действовало в ресторане. Фото

В Киеве правоохранители разоблачили подпольное VIP-казино. Игорное заведение работало в одном из ресторанов в центре столицы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины. По факту незаконного проведения азартных игр открыто уголовное производство.

"Детективы разоблачили и остановили деятельность нелегального игорного заведения в центре Киева. Группа лиц организовали нелегальный бизнес в одном из ресторанов столицы", – говорится в сообщении.

Во время обысков в помещении подпольного VIP-казино стражи порядка обнаружили 4 стола для игры в рулетку, 10 столов для игры в покер, компьютерную технику, более 10 комплектов фишек, игральных карт и другое. Кроме того, были найдены черновые записи и носители информации, являющиеся доказательствами совершения правонарушения.

Напомним, в Киеве и Киевской области разоблачили четыре заведения, которые нелегально оказывали услуги игорного бизнеса. Подпольные казино использовали ноутбуки и компьютеры со специальным программным обеспечением.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее легальный игорный бизнес в Украине лишили налоговых льгот. Новые правила вступили в силу с 7 февраля.

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