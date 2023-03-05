В Киевской области правоохранители обнаружили более 20 подпольных казино. Видео

В Киевской области правоохранители провели рейд для выявления нелегального игорного бизнеса. В ходе него было разоблачено более 20 подпольных казино.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Организаторам грозит штраф до 680 тысяч гривен (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Более 20 подпольных казино разоблачила полиция Киевщины в ходе отработок нелегального игорного бизнеса. Во время обысков полицейские изъяли более 240 системных блоков и другую компьютерную технику со специальным программным обеспечением для проведения азартных игр. Кроме этого, были установлены лица, отвечающие за организацию деятельности игровых залов", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители добавили, что профилактические мероприятия проводились на территории Белоцерковского, Бучанского, Бориспольского, Обуховского, Фастовского районов Киевской области. По фактам подпольного занятия игорным бизнесом открыто уголовное производство.

Напомним, правоохранители Киева разоблачили организаторов подпольного интернет-казино. Злоумышленники перечислили в РФ около 3 млрд грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в полицейских правоохранители разоблачили подпольное VIP-казино. Игорное заведение работало в одном из ресторанов в центре столицы.

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