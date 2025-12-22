В Киеве легковушка столкнулась с грузовиком: погиб подросток, есть пострадавшие. Подробности, фото и видео

В Святошинском районе Киева произошло ДТП с участием грузовика и автомобиля Mercedes. В результате столкновения погиб несовершеннолетний пассажир легковушки, а еще четыре человека были травмированы.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Все обстоятельства смертельной аварии установят следователи.

ДТП на выезде из Киева

По словам правоохранителей, авария произошла в понедельник, 22 декабря, около 9:00 утра на столичном Берестейском шоссе. Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля DAF во время выполнения маневра разворота в направлении города Житомир не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем Mercedes, который двигался во встречном направлении.

"В результате столкновения 16-летний пассажир внедорожника погиб на месте аварии, а водитель и трое его несовершеннолетних пассажиров были госпитализированы с телесными повреждениями", – уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что 59-летний водитель грузовика предварительно был трезв. По данному факту начато досудебное расследование (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева в понедельник, 22 декабря, произошло ДТП с участием двух легковушек. В результате столкновения машин образовалась пробка, есть пострадавшие.

