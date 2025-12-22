Дорога 'усеяна' обломками': в Киеве на Печерске столкнулись две легковушки, есть пострадавшие. Фото

В Печерском районе Киева в понедельник, 22 декабря, произошло ДТП с участием двух легковушек. В результате столкновения машин образовалась пробка, есть пострадавшие.

Все обстоятельства и причины аварии установят правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции.

Что известно о ДТП

"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на улице Старонаводницкой, движение транспорта затруднено в обоих направлениях. На месте патрульные осуществляют регулирование дорожного движения", – говорится в сообщении.

Водителей призвали учитывать информацию аварию во время планирования маршрута своей поездки.

Добавим, на опубликованном в соцсетях с места происшествия фото можно увидеть последствия ДТП – дорога буквально усеяна обломками машин. На месте, кроме полицейских, работают медики – сообщается о пострадавших.

Ситуация с аварийностью

В Киеве на Броварском проспекте легковушка на скорости протаранила металлический отбойник. В результате ДТП длительное время было перекрыто движение транспорта на мосту Метро в обе стороны, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева легковушка на большой скорости протаранила металлический отбойник. После столкновения автомобиль подлетел вверх на несколько метров и упал на крышу.

